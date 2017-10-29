Her şey Tudor için

Galatasaray lige süper bir başlangıç yaptı ama buna karşılık İgor Tudor, sarı-kırmızılı takımın başında henüz derbi sevinci yaşayamadı. Geçen sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon karşısında puan almak bir yana gol dahi atamayan Cimbom, bu sezon Fenerbahçe'den puan aldı ama gol yine eksik kaldı. Galatasaray, Akyazı Arena'da bu kötü gidişata son vermek istiyor. Galibiyet yemini eden futbolcular, bugün sahadan galibiyetle ayrılarak İgor Tudor'a ilk derbi sevincini yaşatmayı hedefliyor.



EN İYİSİ GALATASARAY

Hafta boyunca beraberlikle biten Fenerbahçe maçının izlerini silmeye çalışan Tudor, oyuncuların galibiyete olan inancından çok memnun kalırken dün yapılan son toplantıda yeni bir puan kaybına tahammülleri olmadığını ifade etti. Milli takım arasına vurgu yapan genç çalıştırıcı, "Milli takım arasına artık puan kaybetmeden ve mental açıdan güçlü bir şekilde girmeliyiz. Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçını kazanarak puan farkını korumalıyız. Ligin en iyi takımı biziz ve Trabzonspor maçında bunu herkese göstermelisiniz" ifadesini kullandı.



Galatasaray 233'le ligin rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan ve 39'la ceza sahası içinden en fazla isabetli şut çeken takımı... Buna ek olarak, sarı-kırmızılılar ligde 17 ile ceza sahası içinden en fazla gol atan dört takımdan biri olma unvanını da taşıyor

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Galatasaray, ligde deplasmanlarda 7 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 6 galibiyet 1 beraberlik aldı. Bu, aynı zamanda ligde deplasmanda devam eden en uzun yenilgisiz seri.



Galatasaray, bugün saat 19.30'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 9 haftada sarı-kırmızılılar; 7 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda aldığı 23 puanla zirvede



Defans arkası

Tudor, fikstür nedeniyle "Asıl şimdi Galatasaray'ın performansını test edeceğiz" söylemlerinden son derece etkilenmiş gibi gözüküyor. Kendi oyununu oynamaktan, rakibe karşı ekstra önlemler de alma oyununa yumuşak geçişler yaptığını düşünüyorum. Fenerbahçe maçında bunu yaptı, Trabzon'da da yapacaktır. Bugün Rıza Çalımbay'lı Trabzonspor'un geçen yılki Trabzonspor'la aynı takım ve oyun anlayışıyla sahada olmayacağını yardımcıları ona fısıldamış olabilir. Geçen yıl daha coşkulu, önde oynamayı seven, camia sinerjisi yüksek bir Trabzonspor varken; bu akşam daha kontrollü bir Rıza Çalımbay Trabzonspor'u ile karşılaşacak. Galatasaray'ın defans arkası zaafları ve yüksek toplara reaksiyonları sonucu belirler gibi. Rıza Çalımbay bu tip açıkları kollayacaktır.



Mini yorum Olcay Çakır