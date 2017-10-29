Galatasaraylı futbolculardan imalı paylaşım
Trabzonspor'un Slovak orta sahası Matus Bero'nun Fernando'ya yaptığı hareket tartışma konusu oldu
Maçın henüz ilk yarısında durum 0-0'ken Brezilyalı orta sahaya sert bir müdahalede bulunan Bero kart görmedi.
Galatasaray'ın iki yıldızı Muslera ve Maicon da maçtan sonra o anın fotoğrafını, "Az daha topu alıyordu" başlığıyla paylaştılar.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:02
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
AMBARDA Darı yok
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Özkahya yönetecek
Toplam 4
Yorum
MAİCON GS nin Akhisar kadar da gücümü yok.TS yi yenecek kadar.Hakemi bahane etmeyin.Zaten ligdeki hakemlerin hiçbiri güvenilmez.GS yi oynatmamaya ç
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
arda hahaha ruya goruyor herhalde
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