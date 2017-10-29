Galatasaraylı futbolculardan imalı paylaşım

Maçın henüz ilk yarısında durum 0-0'ken Brezilyalı orta sahaya sert bir müdahalede bulunan Bero kart görmedi.

Galatasaray'ın iki yıldızı Muslera ve Maicon da maçtan sonra o anın fotoğrafını, "Az daha topu alıyordu" başlığıyla paylaştılar.







