Zafer zamanı
İlk derbi galibiyetini Karadeniz’de yaşamak isteyen Hırvat hoca, rakiplerinin bu maçta agresif oynayacağını belirterek oyuncularına “Aynı şekilde karşılık vermemiz gerekiyor” dedi
YENİ KAYIP İSTEMİYOR
Trabzon'un içinde bulunduğu durumun aldatıcı olduğunu da belirten Hırvat hoca, rakiplerinin bu maçta agresif oynayacağına ancak kendilerinin de sahada aynı şekilde cevap vermeleri gerektiğine vurgu yaptı. Fenerbahçe derbisinde kaybedilen 2 puana da değinen İgor Tudor, Trabzonspor maçını kazanarak şampiyonluk yolunda favori olduklarını göstermeleri gerektiğini de oyuncularına iletti.
TRABZON'U ANALİZ ETTİ
Bu arada ekibiyle birlikte sık sık Trabzonspor'un bu sezonki maçlarını izleyen teknik direktör Tudor, rakibin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etti. Antrenmanlarda rakip alanda baskı üzerine çalışmalar yaptıran 39 yaşındaki teknik adam, sabırlı oyun ile sahadan 3 puanla ayrılacakları fikrinde...
HATAYA ZORLA
Trabzonspor karşısında Tolga, Ndiaye ve Gomis'ten hücum pres yapmalarını isteyen Tudor, rakip savunmanın hataya zorlanmasının pozisyon bulma adına faydalı olacağını oyuncularına aktardı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:28
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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