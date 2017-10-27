Zafer zamanı

İlk derbi galibiyetini Karadeniz’de yaşamak isteyen Hırvat hoca, rakiplerinin bu maçta agresif oynayacağını belirterek oyuncularına “Aynı şekilde karşılık vermemiz gerekiyor” dedi

Fenerbahçe beraberliğini bir kenara bırakan Galatasaray'da artık hesaplar pazar akşamı oynanacak olan Trabzonspor maçı üzerine yapılıyor. Sarı-kırmızılı takımın başında 4 maçta henüz derbi galibiyeti sevinci yaşayamayan genç çalıştırıcı, artık bu kötü gidişata da son vermek isterken oyuncularıyla yaptığı toplantıda 3 puan istedi ama Trabzonspor'un eksiklerine rağmen güçlü bir takım olduğunu da ifade etti.



YENİ KAYIP İSTEMİYOR

Trabzon'un içinde bulunduğu durumun aldatıcı olduğunu da belirten Hırvat hoca, rakiplerinin bu maçta agresif oynayacağına ancak kendilerinin de sahada aynı şekilde cevap vermeleri gerektiğine vurgu yaptı. Fenerbahçe derbisinde kaybedilen 2 puana da değinen İgor Tudor, Trabzonspor maçını kazanarak şampiyonluk yolunda favori olduklarını göstermeleri gerektiğini de oyuncularına iletti.



TRABZON'U ANALİZ ETTİ

Bu arada ekibiyle birlikte sık sık Trabzonspor'un bu sezonki maçlarını izleyen teknik direktör Tudor, rakibin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etti. Antrenmanlarda rakip alanda baskı üzerine çalışmalar yaptıran 39 yaşındaki teknik adam, sabırlı oyun ile sahadan 3 puanla ayrılacakları fikrinde...



HATAYA ZORLA

Trabzonspor karşısında Tolga, Ndiaye ve Gomis'ten hücum pres yapmalarını isteyen Tudor, rakip savunmanın hataya zorlanmasının pozisyon bulma adına faydalı olacağını oyuncularına aktardı.