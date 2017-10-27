O taraftar tribüne geri döndü!
Galatasaray’ın Östersunds’a elendiği maçta Passolig kartını yakarak gündem olan genç taraftar, takımın ligde sergilediği müthiş performanstan etkilenerek, Passolig kartı için, “Kayıp” başvurusu yaptığı ve kartını geri aldığı öğrenildi.
Galatasaray'ın Östersunds'a elendiği maçta Passolig kartını yakarak gündem olan genç taraftar, tribüne geri döndü.
Sarı-kırmızılı futbolseverin, takımın ligde sergilediği müthiş performanstan etkilenerek, Passolig kartı için, "Kayıp" başvurusu yaptığı ve kartını geri aldığı öne sürüldü. Yakın arkadaşlarının ise kartını yakan genç taraftara, "Tudor'un Galatasaray'ı seni bile tribüne döndürdüyse bu takımda iş varmış" diyerek takıldığı öğrenildi.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:10
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Ndiaye için geliyorlar!
Toplam 4
Yorum
BJK Lİ Oğuzhan ı sattığımız para ile bunu alalım
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Önce bal sonra zehir
Toplam 6
Yorum
Ertan Bu yaptıkları bile çok yanlış. Verecekleri ceza korkusuyla böyle bir indirim yaptılar. Anlayın artık dönen dolapları anlayın. BUNLARGİTMELİ
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Hedefi net: Kaliteli yerli
Toplam 6
Yorum
metinn kardes ucuza verdilerde alamdik mi ne demek ucuza alma becerimiz yok emre akbaba soner kaan gelecek vaad eden adamlar ucuza almak zor tabii
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