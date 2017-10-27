O taraftar tribüne geri döndü!

Galatasaray'ın Östersunds'a elendiği maçta Passolig kartını yakarak gündem olan genç taraftar, tribüne geri döndü.



Sarı-kırmızılı futbolseverin, takımın ligde sergilediği müthiş performanstan etkilenerek, Passolig kartı için, "Kayıp" başvurusu yaptığı ve kartını geri aldığı öne sürüldü. Yakın arkadaşlarının ise kartını yakan genç taraftara, "Tudor'un Galatasaray'ı seni bile tribüne döndürdüyse bu takımda iş varmış" diyerek takıldığı öğrenildi.