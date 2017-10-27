 Maksimovic zirvesi – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Maksimovic zirvesi

    Maksimovic zirvesi

    Sportif direktör Ergün, Napoli’de forma şansı bulamayan Sırp savunmacı için İtalya’ya gitti

    Galatasaray sportif direktörü Cenk Ergün, Genoa'nın Napoli'yi ağırladığı Serie A maçını izlerken Nikola Maksimovic için görüşmelerde bulundu. Konuk takımın 3-2 kazanıp liderliğe yükseldiği karşılaşmada Ergün'e Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu ve Sırp futbolcunun menajerliğini yaptığı belirtilen Mirsad Türkcan eşlik etti. 25 yaşındaki stoper kadroda yer almazken Ergün'ün Türkcan ile oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

    Pandev'le buluştu
    Ergün Genoa-Napoli'ni maçından sonra daha önce Galatasaray forması da giyen ve Goran Pandev'le de bir araya gelip hasret giderdi. Pandev'e başarılar dileyen Ergün, 2 gol atan
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
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