 Galatasaray en korkunç listeye girdi – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Galatasaray en korkunç listeye girdi

    Galatasaray en korkunç listeye girdi
    Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, Avrupa'da en çok korkulan takımlar sıralamasına adını yazdırdı. 9. Hafta itibarıyla 23 puan toplayan sarı-kırmızılılar 20 gol atarken maç başına 2.2 gol ortalaması yakalamayı başardı. Cimbom, Manchester City'nin 29 golle ilk sırada yer aldığı listede Avrupa'nın ünlü ekiplerini geride bırakıp 6. sırada kendisine yer buldu.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:59
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