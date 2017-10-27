Galatasaray en korkunç listeye girdi

Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, Avrupa'da en çok korkulan takımlar sıralamasına adını yazdırdı. 9. Hafta itibarıyla 23 puan toplayan sarı-kırmızılılar 20 gol atarken maç başına 2.2 gol ortalaması yakalamayı başardı. Cimbom, Manchester City'nin 29 golle ilk sırada yer aldığı listede Avrupa'nın ünlü ekiplerini geride bırakıp 6. sırada kendisine yer buldu.

