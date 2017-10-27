 Flamengo’yu geri çevirdi – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Flamengo’yu geri çevirdi

    Flamengo’yu geri çevirdi
    Josef De Souza'yı kadrosuna katmayı başaramayan Flamengo gözünü Fernando'ya dikti. Brezilya basınında yer alan iddiaya göre Rio ekibinin yöneticisi Rodrigo Caetano, Fernando'nun menajerliğini yapan Araujo kardeşlerle görüştü. Fernando, menajeri aracılığıyla, Galatasaray'da iyi bir hava yakaladığını belirterek İstanbul'dan ayrılmak istemediğini iletti.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:05
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