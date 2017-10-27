Flamengo’yu geri çevirdi

Josef De Souza'yı kadrosuna katmayı başaramayan Flamengo gözünü Fernando'ya dikti. Brezilya basınında yer alan iddiaya göre Rio ekibinin yöneticisi Rodrigo Caetano, Fernando'nun menajerliğini yapan Araujo kardeşlerle görüştü. Fernando, menajeri aracılığıyla, Galatasaray'da iyi bir hava yakaladığını belirterek İstanbul'dan ayrılmak istemediğini iletti.