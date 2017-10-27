 Balotelli'den Sneijder açıklaması – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Balotelli'den Sneijder açıklaması

    Balotelli'den Sneijder açıklaması

    Nice'te forma giyen Mario Balotelli, Wesley Sneijder hakkında konuştu.

    Galatasaray'dan ayrılarak Fransa Ligue 1 ekibi Nice ile anlaşan Wesley Sneijder, yeni takımında umduğunu bulamadı. Yaklaşık 2 ay kadroya giremeyen Hollandalı yıldız son haftalarda süre almaya başladı. Takım arkadaşı Mario Balotelli, Sneijder'le ilgili "Onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bildiğim için, sahada rahat etmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum" ifadelerini kullanarak birlikte oynamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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