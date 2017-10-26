 Tudor’dan Denayer’a... – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Tudor’dan Denayer’a...

    Tudor’dan Denayer’a...
    Denayer'in üstün oyun zekası, yönlendirici ve çok yönlü bir oyuncu olması Hırvat teknik adamın iştahını kabartıyor. Kendisi de eski bir stoper olan teknik direktör İgor Tudor, idmanlarda takımın geçişlerdeki beyni olma görevini Jason Denayer'e vererek gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyor. Belçikalı futbolcu ile sık sık konuşan Tudor'un, bu konuda, "Beni dinlersen en iyiler arasına girersin" dediği ifade edildi.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:53
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