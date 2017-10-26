Sinan isyan etti
‘Oynamak için kupa maçlarını beklemek zorunda mıyım!’
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:44
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
Elazığlı Fener birine talip olursa alır açık net.Bu böyle olmuştur ve böyle olacaktır
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
GS TALİPSE ALINIR HER ZAMAN SÖYLENENLER GEÇERLİ. GS TALİPSE İYİDİR ALINIR. ÇÜNKÜ KENDİ BEĞENİP ALDIKLARINDAN BİR OK OLMUYOR.
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Onazi’den slalom gol
Toplam 2
Yorum
baksoy KUÇKA transfer edilmeseydi de ONAZİ ' den faydalanılsaydı ham maddi hem de daha başarılı olurdu ?
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