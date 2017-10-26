Sinan isyan etti

‘Oynamak için kupa maçlarını beklemek zorunda mıyım!’

Sezon başında Portekiz'den gelen tekliflerin beğenilmemesi sonrası takımda kalan Sinan Gümüş, bu sezon adeta unutuldu. Son günlerde oldukça mutsuz gözüken genç futbolcunun, devre arasında gelen teklifleri değerlendirmek için menajerine haber verdiği ve "Oynayabilmem için Türkiye Kupası maçlarını mı beklemem lazım" diyerek üzüntüsünü dile getirdiği öğrenildi.