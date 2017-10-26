 Kafa karıştırır | Mert Aydın mini yorum – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Kafa karıştırır | Mert Aydın mini yorum

    Kafa karıştırır | Mert Aydın mini yorum

    Galatasaray, Trabzon karşısında dörtlü savunmaya dönmeli mi? Belhanda’nın yerine kim oynamalı?

    Ben Galatasaray'ın dörtlü savunmaya dönmesinin yerinde olacağını düşünüyorum. Çünkü üçlü oynadığında Mariano'nun etkinliği artsa da Tolga'nın soldaki varlığı, anlamını kaybediyor. Fenerbahçe maçında dörtlüye geçildikten sonra Tolga rakip ceza alanında pozisyon üreten oyuncuydu. Bir de üstüne Trabzonspor'da Burak ve Çorum maçında rakibine kafa atan Rodallega oynamayacağı için üçlü savunma kafa karıştırabilir. Belhanda'nın yerinde Selçuk İnan oynayabilir. Belki de Selçuk'un sahadaki varlığı Galatasaray'ın oyunun ritmini zaman zaman düşürmesinde faydalı da olabilir. Çünkü sarıkırmızılılar, bazen tempo yapmaya çalışırken uyum kontrolünü kaybedebiliyor.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:59
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