Emre Akbaba için Cimbom’a ‘ret’!

G.Saray, genç yıldız için Alanya’nın kapısını resmen çaldı. Fakat “Devre arasında veremeyiz” yanıtını aldı

Devre arası için transfer görüşmelerine start veren Galatasaray ilk resmi hamlesini yaptı.



SEZON SONU...

Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Tudor'un çok beğendiği Emre Akbaba için Alanyaspor'un kapısını çaldı. Galatasaray bu transfer için para ve futbolcu verebileceği belirtirken, ummadığı bir yanıt aldı. Alanya yönetimi, Emre Akbaba'yı devre arasında bırakmalarının mümkün olmadığını söyledi.