Emre Akbaba için Cimbom’a ‘ret’!
G.Saray, genç yıldız için Alanya’nın kapısını resmen çaldı. Fakat “Devre arasında veremeyiz” yanıtını aldı
SEZON SONU...
Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Tudor'un çok beğendiği Emre Akbaba için Alanyaspor'un kapısını çaldı. Galatasaray bu transfer için para ve futbolcu verebileceği belirtirken, ummadığı bir yanıt aldı. Alanya yönetimi, Emre Akbaba'yı devre arasında bırakmalarının mümkün olmadığını söyledi.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:26
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
Elazığlı Fener birine talip olursa alır açık net.Bu böyle olmuştur ve böyle olacaktır
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
GS TALİPSE ALINIR HER ZAMAN SÖYLENENLER GEÇERLİ. GS TALİPSE İYİDİR ALINIR. ÇÜNKÜ KENDİ BEĞENİP ALDIKLARINDAN BİR OK OLMUYOR.
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Onazi’den slalom gol
Toplam 2
Yorum
baksoy KUÇKA transfer edilmeseydi de ONAZİ ' den faydalanılsaydı ham maddi hem de daha başarılı olurdu ?
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