 Emre Akbaba için Cimbom’a ‘ret’! – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Emre Akbaba için Cimbom’a ‘ret’!

    Emre Akbaba için Cimbom’a ‘ret’!

    G.Saray, genç yıldız için Alanya’nın kapısını resmen çaldı. Fakat “Devre arasında veremeyiz” yanıtını aldı

    Devre arası için transfer görüşmelerine start veren Galatasaray ilk resmi hamlesini yaptı.

    SEZON SONU...
    Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Tudor'un çok beğendiği Emre Akbaba için Alanyaspor'un kapısını çaldı. Galatasaray bu transfer için para ve futbolcu verebileceği belirtirken, ummadığı bir yanıt aldı. Alanya yönetimi, Emre Akbaba'yı devre arasında bırakmalarının mümkün olmadığını söyledi.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:26
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