Dzemaili yüzünden penaltı çalmadı!
Portekiz-İsviçre maçında da Hasan Ali’nin pozisyonuna benzer bir olay yaşandı ve Çakır oyunu devam ettirdi
DERS OLARAK GÖSTERİLDİ
Maçın UEFA hakem gözlemcisi Çakır'a en yüksek notu verdi. İstanbul'da yapılan hakem toplantısında da UEFA Hakem Eğitimcisi Rosetti, Çakır'ın kararını diğer hakemlere ders olarak gösterdi. Çakır, derbide Hasan Ali'nin eline gelen topa "Elini kaçırma şansı yoktu" diyerek raporuna "penaltı değildi" diye ekledi. MHK de Çakır'ın verdiği bu kararın doğru olduğunu kabul etti.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:37
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Caner'e soruşturma
Toplam 3
Yorum
misafir her şeyin bir ilki vardır evlat..
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Asamoah bombası
Toplam 10
Yorum
Buğra Nasıl ya sadece GS ye gelir. Bu adamlar paraya bakar, çok para verirsen gelir. Çok para verirse de fenere gider.
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Süper Lig ekibini satın alıyor!..
Toplam 2
Yorum
ELEMAN yayinci kurulusun maclarini verdigi bir takimi almasi dogru biseymi allahin askina.hicbir zaman ilk 3 den CIKARTILMAZ ARTIK BASAKSEHIR.
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