Dzemaili yüzünden penaltı çalmadı!

Cüneyt Çakır'ın derbidepenaltı çalmamasınınnedeni Galatasaray'ın eskibir oyuncusuna bağlandı. Çakır, DünyaKupası elemelerinde 10 Ekim'de oynananmaçını yönetti. Omaçta Çakır kolu açık olmasına rağmenDzemaili'nin ayağından sekerek elineçarpan top sonrasında 'devam' kararıverdi. Maç o sırada 0-0 devam ediyordu.MaçınUEFA hakem gözlemcisi Çakır'a en yüksek notu verdi. İstanbul'da yapılan hakem toplantısında da UEFA Hakem Eğitimcisi, Çakır'ın kararını diğer hakemlere ders olarak gösterdi. Çakır, derbideeline gelen topa "Elini kaçırma şansı yoktu" diyerek raporuna "penaltı değildi" diye ekledi. MHK de Çakır'ın verdiği bu kararın doğru olduğunu kabul etti.