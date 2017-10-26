Devler peşinde

Eskişehir'de forma giyen Dorukhan Toköz bir yıldız gibi ışıldıyor. Orta alanda oyunu çift yönlü oynayan, üstün tekniği ve agresif oyun anlayışı ile dikkati çeken 21 yaşındaki oyuncu şimdiden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesine girmeyi başardı. Yabancı kontenjanında indirime gidileceği düşünülürse, iki takımın Dorukhan için Eskişehir'in kapısını çalması bekleniyor