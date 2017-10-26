 Belhanda biliyordu – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Belhanda biliyordu

    Belhanda biliyordu
    Derbi sonrası, Galatasaray yönetiminin büyük tepkisini çeken hakem Cüneyt Çakır'ın kırmızı kart gören Belhanda'nın kartı normal karşıladığını yazdı. Çakır, tartışılan pozisyon için raporuna, "Belhanda önce Kameni'nin ayağına bastı. Ardından ayağını takıp sağa doğru kendini attı. Kararı biliyordu. Hiç itiraz bile etmedi" diye not düştü.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:48
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