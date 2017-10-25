 Yeniden maestro – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Yeniden maestro

    Yeniden maestro

    Belhanda, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşerken Tudor, Faslı yıldızın yokluğunda Selçuk’u hazırlıyor.

    Teknik direktör İgor Tudor, hafta sonunda oynanacak olan Trabzonspor maçında mecburi değişikliğe gidiyor. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmada Hırvat hocanın, üçlü savunma ile başlaması ve formsuz Younes Belhanda'yı kırmızı kart görene kadar oyunda tutması eleştiri konusu olmuştu. Üçlü savunmayı yeniden rafa kaldıran Tudor, Belhanda'nın yerine de Fenerbahçe karşısında oyuna alınmaması tepki çeken Selçuk İnan'a şans vermeyi planlıyor. Tecrübeli oyuncu ile bu konuda bir görüşme yapan genç çalıştırıcı, Selçuk'tan Trabzonspor maçına hazırlanmasını istedi. Kaptan, Finlandiya ile oynanan milli maç ve Atiker Konya karşılaşmalarında eski günlerinden paraflar vermiş ve çıkışta olduğunu göstermişti.

    Bu sezon hiç ilk 11'de forma giymeyen ve kendisini gösterebilmek için bu şansı bekleyen Selçuk İnan'ın Trabzonspor maçına özel olarak hazırlandığı ifade edildi. Öte yandan Tudor'un Selçuk'u ön libero olarak mı yoksa forvetin arkasında 10 numara olarak mı kullanacağı merak konusu...

    Savaş ÇORLU

    Yok saymamalı
    Tudor, taraftar tepkisinden çekindiği için deplasmandaki Antalya maçından sonra TT Stadı'nda Selçuk İnan'ı hiç oyuna almadı. Dar kadroda Selçuk gibi deneyimli bir oyuncuyu yok saymak doğru değil... Belhanda kulübede kendisini rekabete sokacak oyuncu olmadığından yeterli sorumluluk almıyor. Trabzon deplasmanında Belhanda'nın yerine mutlaka Selçuk İnan oynamalı... Çünkü Selçuk, fizik olarak iyi durumda... Üstelik Gomis'in defans arkasına yapacağı koşulara en etkili pasları atabilecek bir oyuncu... Ayrıca Tudor, artık 3'lü savunma sevdasından vazgeçmeli, Galatasaray'a 8 maçta 7 galibiyet getiren 4'lü savunmayı bozmamalı... Tudor'un elinde tek hızlı kanat silahı Rodrigues; Fenerbahçe'ye karşı bu silahı kullanmaması çok büyük hataydı. Trabzon'da Rodrigues, Galatasaray'ı öne hızlı taşıyacak ilk 11'de mutlaka olmalı...

    Mini yorum: Levent Tüzemen

    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:29
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