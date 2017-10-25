Yeniden maestro
Belhanda, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşerken Tudor, Faslı yıldızın yokluğunda Selçuk’u hazırlıyor.
Bu sezon hiç ilk 11'de forma giymeyen ve kendisini gösterebilmek için bu şansı bekleyen Selçuk İnan'ın Trabzonspor maçına özel olarak hazırlandığı ifade edildi. Öte yandan Tudor'un Selçuk'u ön libero olarak mı yoksa forvetin arkasında 10 numara olarak mı kullanacağı merak konusu...
Savaş ÇORLU
Yok saymamalı
Tudor, taraftar tepkisinden çekindiği için deplasmandaki Antalya maçından sonra TT Stadı'nda Selçuk İnan'ı hiç oyuna almadı. Dar kadroda Selçuk gibi deneyimli bir oyuncuyu yok saymak doğru değil... Belhanda kulübede kendisini rekabete sokacak oyuncu olmadığından yeterli sorumluluk almıyor. Trabzon deplasmanında Belhanda'nın yerine mutlaka Selçuk İnan oynamalı... Çünkü Selçuk, fizik olarak iyi durumda... Üstelik Gomis'in defans arkasına yapacağı koşulara en etkili pasları atabilecek bir oyuncu... Ayrıca Tudor, artık 3'lü savunma sevdasından vazgeçmeli, Galatasaray'a 8 maçta 7 galibiyet getiren 4'lü savunmayı bozmamalı... Tudor'un elinde tek hızlı kanat silahı Rodrigues; Fenerbahçe'ye karşı bu silahı kullanmaması çok büyük hataydı. Trabzon'da Rodrigues, Galatasaray'ı öne hızlı taşıyacak ilk 11'de mutlaka olmalı...
Mini yorum: Levent Tüzemen
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:29
-
Çakır'a sert sözler: Erkek gibi davranmadı
Toplam 18
Yorum
gs4ever bilader sacma sapan konusma! adam haklı.ac maci tekrar izle! her 2 li mucadelede fenere faul caldilar ta ki belhanda atilana kadar.
-
Beşiktaş eski günleri arıyor
Toplam 3
Yorum
realist takımda bazı önemli futbolcular yaşlandı yoğun tempoyu kaldıramıyor yeni transferlerin neredeyse çoğunluğundan verim alınamadı sorun bunlar
-
Galatasaray, Fenerbahçe emsali ile savunma yapacak
Toplam 5
Yorum
SYT.33 Doğrusu da o zaten
Yeniden maestro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.