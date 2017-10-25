Yeniden maestro

direktör, hafta sonunda oynanacak olanmaçında mecburi değişikliğe gidiyor.ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmada Hırvat hocanın, üçlü savunma ile başlaması ve formsuzkırmızı kart görene kadar oyunda tutması eleştiri konusu olmuştu.savunmayı yeniden rafa kaldıran Tudor, Belhanda'nın yerine dekarşısında oyuna alınmaması tepki çekenşans vermeyi planlıyor. Tecrübeli oyuncu ile bu konuda bir görüşme yapan genç çalıştırıcı, Selçuk'tanmaçına hazırlanmasını istedi. Kaptan,ile oynanan milli maç vekarşılaşmalarında eski günlerinden paraflar vermiş ve çıkışta olduğunu göstermişti.sezon hiç ilk 11'de forma giymeyen ve kendisini gösterebilmek için bu şansı bekleyenmaçına özel olarak hazırlandığı ifade edildi. Öte yandan Tudor'un Selçuk'u ön libero olarak mı yoksa forvetin arkasındaolarak mı kullanacağı merak konusu...Tudor, taraftar tepkisinden çekindiği için deplasmandaki Antalya maçından sonra TT Stadı'nda Selçuk İnan'ı hiç oyuna almadı. Dar kadroda Selçuk gibi deneyimli bir oyuncuyu yok saymak doğru değil... Belhanda kulübede kendisini rekabete sokacak oyuncu olmadığından yeterli sorumluluk almıyor. Trabzon deplasmanında Belhanda'nın yerine mutlaka Selçuk İnan oynamalı... Çünkü Selçuk, fizik olarak iyi durumda... Üstelik Gomis'in defans arkasına yapacağı koşulara en etkili pasları atabilecek bir oyuncu... Ayrıca Tudor, artık 3'lü savunma sevdasından vazgeçmeli, Galatasaray'a 8 maçta 7 galibiyet getiren 4'lü savunmayı bozmamalı... Tudor'un elinde tek hızlı kanat silahı Rodrigues; Fenerbahçe'ye karşı bu silahı kullanmaması çok büyük hataydı. Trabzon'da Rodrigues, Galatasaray'ı öne hızlı taşıyacak ilk 11'de mutlaka olmalı...