 Primler yatıyor – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Primler yatıyor

    Primler yatıyor
    FENERBAHÇE derbisine özel prim açıklamayan başkan Dursun Özbek maç sonunda alınan 1 puan için oyuncuların sözleşmelerinde yer alan primleri hesaplarına yatıracağını belirtti. Yönetim bu hafta içinde beraberlik primlerini yatıracak.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:12
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