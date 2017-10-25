 İtiraz edilecek – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    İtiraz edilecek

    İtiraz edilecek
    Fenerbahçe maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaray'da sessiz bir bekleyiş hakim... Boş tribünlere oynamak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, gelecek cezaya göre itirazda bulunmayı planlıyor.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:55
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