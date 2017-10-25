G.Saray yönetiminin gözü Jhon Cordoba’da
Sarı-Kırmızılılar’ın Köln formasını giyen Kolombiyalı forvetle yakından ilgilendiği iddia ediliyor...
HEDEF KİRALAMAK
Cimbom'un Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Jhon Cordoba ile ilgilendiği öne sürülüyor. Yönetimin, 24 yaşındaki Kolombiyalı forveti kiralamak için önümüzdeki günlerde girişimlere başlaması bekleniyor.
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- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:56
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Galatasaray, Fenerbahçe emsali ile savunma yapacak
Toplam 6
Yorum
Dedikya Gs lobisi Yani tekrar tekrar koca koca uefa hakemleri incelemiş bir denayer kırmızısı var demiş fb nin 3 puanı gitmiş erman ahmet gs a hizmet etmiş
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"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 24
Yorum
Yiğido Ya bırakın efendiyi mefendiyi algı yaratmaya çalışmayın. Şenol dan Caner e küfürbaz kaynıyor. Efendi varsa o da SİVASSPOR!!!
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Çakır'a sert sözler: Erkek gibi davranmadı
Toplam 18
Yorum
gs4ever bilader sacma sapan konusma! adam haklı.ac maci tekrar izle! her 2 li mucadelede fenere faul caldilar ta ki belhanda atilana kadar.
G.Saray yönetiminin gözü Jhon Cordoba’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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