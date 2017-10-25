 G.Saray yönetiminin gözü Jhon Cordoba’da – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    G.Saray yönetiminin gözü ’da

    G.Saray yönetiminin gözü Jhon Cordoba’da

    Sarı-Kırmızılılar’ın Köln formasını giyen Kolombiyalı forvetle yakından ilgilendiği iddia ediliyor...

    Ara transfer dönemi için çalışmalara start veren Galatasaray'da ilk hedef forvet takviyesi... Eren Derdiyok'un yetersizliği nedeniyle Gomis'e yeni bir alternatif arayan Sarı-Kırmızılılar'la ilgili flaş bir iddia geldi.

    HEDEF KİRALAMAK
    Cimbom'un Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen ile ilgilendiği öne sürülüyor. Yönetimin, 24 yaşındaki Kolombiyalı forveti kiralamak için önümüzdeki günlerde girişimlere başlaması bekleniyor.

    Takvim
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:56
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