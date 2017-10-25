 Galatasaray günü çift çalışmayla kapattı – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Galatasaray günü çift çalışmayla kapattı

    Galatasaray günü çift çalışmayla kapattı

    Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.

    Sabah saatlerinde salonda kuvvet çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı takım, akşam teknik direktör Igor Tudor yönetiminde ilk olarak ısınma hareketleri yaptı. İdmanın devam eden bölümündeki topa sahip olma çalışmasının ardından oyuncular üç gruba ayrıldı.
    Üç gruptan ikisi belli bir bölümde baskı ve topa sahip olma çalışması üzerinde dururken diğer grup bu sürede interval koşu yaptı.
    Antrenmanın ana bölümünde ise yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.
    Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:03
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