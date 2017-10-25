Galatasaray günü çift çalışmayla kapattı
Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Sabah saatlerinde salonda kuvvet çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı takım, akşam teknik direktör Igor Tudor yönetiminde ilk olarak ısınma hareketleri yaptı. İdmanın devam eden bölümündeki topa sahip olma çalışmasının ardından oyuncular üç gruba ayrıldı.
Üç gruptan ikisi belli bir bölümde baskı ve topa sahip olma çalışması üzerinde dururken diğer grup bu sürede interval koşu yaptı.
Antrenmanın ana bölümünde ise yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:03
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Koşmak zorundayız
Toplam 1
Yorum
sami ne oldu adama mikrofonlara yapisti, eufa'dan elenince polis bile arasa bulamiyordu simdi ise milleri arayip gelin benimle konusun diyor
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Trabzon kupada coştu
Toplam 1
Yorum
sami Barcelonayi mi yenmis oh oh super, ay pardon Real madridmis karistirmisim,
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"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 38
Yorum
no1 bunu sen mi sölüyosun ? fb li :D genişliği siz daha iyi bilirisiniz :D nede olsa caner de eski fb li demi :D
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