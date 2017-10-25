Çakır'a sert sözler: Erkek gibi davranmadı
Cimbom’un unutulmaz futbolcusu da Fenerbahçe derbisinin hakemini topa tuttu: Hakem derbide erkek gibi davranmadı. Sanki kafasında başka planlar vardı
'Futbol dışında kuvvetli'
CEVAT Prekazi, Fenerbahçe'ye de eleştirilerde bulundu. Unutulmaz futbolcu şunları söyledi: "Psikolojik olarak süper hissedebilirsin ama maçta kötü oynarsın. Galatasaray geride kalan maçlarda süperdi. Şampiyonluk yolunda büyük avantajı var. Beşiktaş, Avrupa'da müthiş oynuyor. Türkiye'de ise iyi değil. Başakşehir önünde son anda berabere kaldılar. Göztepe 2. sırada ama daha yeni geldiler. Fenerbahçe kuvvetli. Sadece saha içinde değil, futbolun dışında da kuvvetli"
'Penaltı vermek istemedi'
DERBİ maçında tribündeydim. Hakem çok kötü yönetti. Penaltı pozisyonunu ben o kadar yukarıdan gördüm. Sonra televizyondan da izledim. Cüneyt Çakır her şeyi görmüş. Penaltı vermek istemedi"
'Maç yarıda kalmalıydı'
CEVAT Prekazi yardımcı hakem Tarık Ongun'a atılan yabancı maddeler için de sarı-kırmızılı taraftara eleştiriler getirdi. Efsane isim "Yardımcı hakeme birçok şey atlıdı. O maç devam etmezdi. Hakem o kadar hata yaptı ki maçı iptal de edemedi" ifadelerini kullandı.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:09
-
34'lük Quaresma'dan 16 ayda 81 maç
Toplam 2
Yorum
cumali haftada 1,2 maç ediyor. bence çok fazla değil. sırf haber olsun diye yaptıysanız bu araştırmayı maalesef profosyonel bulmuyorum.
-
Caner Erkin'e adli soruşturma!
Toplam 4
Yorum
Cetin Ey hukukçular,size işinizi benmi öğreteceğim.Hukukta azmettirme diye sbir suç var.Başkanı olan zat,önemli değil temiz diye sucu övmektedir.
-
Talisca'ya "zorla getirme" kararı
Toplam 4
Yorum
TARAFTAR Beşiktaşlı futbolcular da bir sıkıntı var gibi.
Çakır'a sert sözler: Erkek gibi davranmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.