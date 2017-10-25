Çakır'a sert sözler: Erkek gibi davranmadı

Cimbom’un unutulmaz futbolcusu da Fenerbahçe derbisinin hakemini topa tuttu: Hakem derbide erkek gibi davranmadı. Sanki kafasında başka planlar vardı

LİGDE Galatasaray ile Fenerbahçe maçı biteli 2 günü geçti ancak tartışmaları sürüyor. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirenler kervanına 1985-91 yılları arasında Aslan'da oynayan efsane Cevat Prekazi de katıldı. Prekazi "Hakemin kalbi temiz değildi. Maça başka planlarla çıkmış gibiydi. Galatasaray'ın da suçu var, gergindiler. Yine de bir hakem maça bu şekilde çıkmamalı. Demek ki Fenerbahçe her zor maçta hakemlerle işi götürüyor. Neler yaptı neler maç içinde. Cüneyt Çakır derbide erkek gibi davranmadı, cesur değildi" dedi.



'Futbol dışında kuvvetli'

CEVAT Prekazi, Fenerbahçe'ye de eleştirilerde bulundu. Unutulmaz futbolcu şunları söyledi: "Psikolojik olarak süper hissedebilirsin ama maçta kötü oynarsın. Galatasaray geride kalan maçlarda süperdi. Şampiyonluk yolunda büyük avantajı var. Beşiktaş, Avrupa'da müthiş oynuyor. Türkiye'de ise iyi değil. Başakşehir önünde son anda berabere kaldılar. Göztepe 2. sırada ama daha yeni geldiler. Fenerbahçe kuvvetli. Sadece saha içinde değil, futbolun dışında da kuvvetli"



'Penaltı vermek istemedi'

DERBİ maçında tribündeydim. Hakem çok kötü yönetti. Penaltı pozisyonunu ben o kadar yukarıdan gördüm. Sonra televizyondan da izledim. Cüneyt Çakır her şeyi görmüş. Penaltı vermek istemedi"



'Maç yarıda kalmalıydı'

CEVAT Prekazi yardımcı hakem Tarık Ongun'a atılan yabancı maddeler için de sarı-kırmızılı taraftara eleştiriler getirdi. Efsane isim "Yardımcı hakeme birçok şey atlıdı. O maç devam etmezdi. Hakem o kadar hata yaptı ki maçı iptal de edemedi" ifadelerini kullandı.