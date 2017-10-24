 Yenilmez armada – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Yenilmez armada

    Yenilmez armada
    Fenerbahçe derbisinden beraberlikle ayrılan Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini de 13 maça çıkarmış oldu. Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet ve 2 beraberlikle rakiplerine galibiyet izni vermedi.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 06:31
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