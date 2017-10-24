 Savunma duvarı – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Savunma duvarı

    Savunma duvarı

    Fenerbahçe maçıyla birlikte 9 maçın 4’ün de kalesini gole kapatan Cimbom ligin en az gol yiyen takımı konumunda

    Galatasaray sonunda savunmasını toparladı. Son iki sezonda yediği gollerle tepki çeken sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisi dahil çıktığı 9 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Ayrıca 9 haftada kalesinde gördüğü 6 golle ligin en az gol yiyen takımı oldu.

    Cimbom, geçen sezonun ilk yarısında 17 haftada sadece 4 kez gol yememişti.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:12
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