 Muslera'ya Ada'dan talip var! – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Muslera'ya Ada'dan talip var!

    Muslera'ya Ada'dan talip var!

    Premier Lig ekiplerinden 'ın 'ın Uruguaylı kalecisi 'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

    The Sun gazetesinin iddiasına göre; 'ın İspanyol teknik direktörü Rafael Benitez, kadrosunda 'yı katmak istiyor.

    Takımın as kalecisi olan 31 yaşındaki Rob Elliot'tan memnun olmayan Benitez'in yönetime iki kaleci sunduğu belirtildi. Benitez'in listesinde Real Sociedad'ın 25 yaşındaki Arjantinli kalecisi Geronimo Rulli ve Galatasara'yın başarılı filebekçisi olduğu kaydedildi.

    9 MİLYON EURO!
    Newcastle'ın Rulli için 17 milyon euro, Fernando Muslera için ise 9 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilirken Arjantinli kalecinin bir numaralı hedef olduğu kaydedildi.

    Premier Lig'de 9 maçta 8 gol yiyen , topladığı 14 puanla 7. sırada yer alıyor.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muslera'ya Ada'dan talip var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.