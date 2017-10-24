Muslera'ya Ada'dan talip var!
Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'yı transfer etmek istediği iddia edildi.
The Sun gazetesinin iddiasına göre; Newcastle United'ın İspanyol teknik direktörü Rafael Benitez, kadrosunda Fernando Muslera'yı katmak istiyor.
Takımın as kalecisi olan 31 yaşındaki Rob Elliot'tan memnun olmayan Benitez'in yönetime iki kaleci sunduğu belirtildi. Benitez'in listesinde Real Sociedad'ın 25 yaşındaki Arjantinli kalecisi Geronimo Rulli ve Galatasara'yın başarılı filebekçisi Fernando Muslera olduğu kaydedildi.
9 MİLYON EURO!
Newcastle'ın Rulli için 17 milyon euro, Fernando Muslera için ise 9 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilirken Arjantinli kalecinin bir numaralı hedef olduğu kaydedildi.
Premier Lig'de 9 maçta 8 gol yiyen Newcastle United, topladığı 14 puanla 7. sırada yer alıyor.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 17:19
-
Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Muslera'ya Ada'dan talip var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.