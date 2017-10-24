 Maicon yükseliyor – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Maicon yükseliyor

    Maicon yükseliyor
    Fenerbahçe karşısında Maicon başarılı futbolunu devam ettirdi. Sambacı, 6 atağı uzaklaştırıp 4 top çaldı ve 5 hava topu kazanarak takımının en başarılı ismi oldu. 49 pasla G.Saray'ın en fazla pas yapan ismiydi. 2 de kilit pası attı. Yaptığı 17 uzun top girişiminin 11'inden de başarı ile ayrıldı.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:07
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