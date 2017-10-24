Köstebek isyanı
Galatasaray'da derbiden 24 saat önce maç kadrosu ve Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacağı taktiğinin sosyal medya ve internetlere düşmesi teknik direktör İgor Tudor'u kızdırdı.
DERBİYE TAKILI KALMAYIN!
Galatasaray, Fenerbahçe ile sahasında 0-0 berabere kalırken bu skor sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen teknik direktör İgor Tudor'u da çok üzdü. Sarı-lacivertli ekip karşısında Galatasaray'ın başında ilk derbi galibiyetini almak isteyen ve bu nedenle günlerce bu karşılaşma için sıkı bir çalışma yapan Tudor hayal kırıklığı yaşasa da Fenerbahçe karşılaşmasını ve hakem tartışmalarını bir kenara bırakma kararı aldı.
YAPTIKLARI HATALARI GÖSTERDİ
Haftaya yine kritik bir maça çıkacaklarını ifade eden başarılı çalıştırıcı, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Fenerbahçe maçı artık geride kaldı. Keşke kazanabilseydik ama bir puan da kötü değil. Süper Lig'de halen lider ve namağlup durumdayız. Böyle devam etmek ve şampiyonluğa ulaşmak için her şeyi bir kenara bırakıp Trabzonspor maçına konsantre olmalıyız" dedi. İgor Tudor oyunculara yaptıkları hataları göstermeyi ihmal etmedi ve Trabzonspor karşısında herkesin kendisini toparlamasını istedi.
Savaş ÇORLU
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 06:25
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Köstebek isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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