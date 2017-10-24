Köstebek isyanı

DERBİYE

Bu konuda maç sonrası kendisine sorulan soruyu cevaplamayan Hırvat teknik adamın, yönetime köstebeğin bulunması için rapor verdiği öğrenildi.GalatasarayFenerbahçe ile sahasında 0-0 berabere kalırken bu skor sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen teknik direktörda çok üzdü. Sarı-lacivertli ekip karşısındabaşında ilk derbi galibiyetini almak isteyen ve bu nedenle günlerce bu karşılaşma için sıkı bir çalışma yapan Tudor hayal kırıklığı yaşasa dakarşılaşmasını ve hakem tartışmalarını bir kenara bırakma kararı aldı.Haftaya yine kritik bir maça çıkacaklarını ifade eden başarılı çalıştırıcı, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "maçı artık geride kaldı. Keşke kazanabilseydik ama bir puan da kötü değil.halen lider ve namağlup durumdayız. Böyle devam etmek ve şampiyonluğa ulaşmak için her şeyi bir kenara bırakıpmaçına konsantre olmalıyız" dedi.oyunculara yaptıkları hataları göstermeyi ihmal etmedi ve Trabzonspor karşısında herkesin kendisini toparlamasını istedi.