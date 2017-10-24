 Gomis'in neden Fener'in soyunma odasına gittiği anlaşıldı – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Gomis'in neden Fener'in soyunma odasına gittiği anlaşıldı

    Gomis'in neden Fener'in soyunma odasına gittiği anlaşıldı
    Bafetimbi Gomis, derbisi sonrasında Fenerbahçe'nin soyunma odasının yolunu tuttu. Fransız oyuncunun, bu hareketinin nedeni merak konusu olurken altından Kameni çıktı. Yakın arkadaşı ile maçta giydiği formasını değiştiren Gomis, Kameni için "Ona saygımın sonsuz. Benim için yeri çok özel bir isim" dedi.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 06:28
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