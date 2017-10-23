Yabancı derbi
Galatasaray’da Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci, Fenerbahçe’de Hasan Ali ve Ozan Tufan ilk 11’de yer aldı. 18 yabancının yer aldığı maçta sahada sadece 4 Türk oyuncu vardı
ALPER VE EREN
F.BAHÇE'DE ilk 11'de yer alan iki yerli ise Hasan Ali ile Ozan oldu. F.Bahçe'de ikinci yarıda Alper, G.Saray'da da Eren ikinci yarıda oyuna dahil oldu
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:00
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Yabancı derbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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