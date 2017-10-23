Toteme devam

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, Östersunds maçından beri Türk Telekom Stadı'na gelmiyordu. Bu şekilde 'totem' yapan sarı-kırmızılıların başkanının Fenerbahçe karşılaşmasına gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Özbek'in misafirleri olduğu için maça gelmesi bekleniyordu. Ancak Cimbom'un başkanı totemini sürdürerek sarı-kırmızılıların evinde ezeli rakibiyle oynadığı derbiye de gelmedi. Özbek böylece kritik Fenerbahçe derbisinde de yerini almadı. Hafta arası katıldığı panelde bir öğrenci maça gitmemesini istemişti.