 Toteme devam – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Toteme devam

    Toteme devam
    GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, Östersunds maçından beri Türk Telekom Stadı'na gelmiyordu. Bu şekilde 'totem' yapan sarı-kırmızılıların başkanının Fenerbahçe karşılaşmasına gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Özbek'in misafirleri olduğu için maça gelmesi bekleniyordu. Ancak Cimbom'un başkanı totemini sürdürerek sarı-kırmızılıların evinde ezeli rakibiyle oynadığı derbiye de gelmedi. Özbek böylece kritik Fenerbahçe derbisinde de yerini almadı. Hafta arası katıldığı panelde bir öğrenci maça gitmemesini istemişti.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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