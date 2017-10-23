 O taraftar maçta – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    O taraftar maçta

    O taraftar maçta
    A.KONYASPOR-G.Saray maçı öncesinde bir grup holiganın saldırısına uğrayan ve sosyal medyada büyük yer kaplayan üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu, derbiyi G.Saray'ın davetlisi olarak formasıyla tribünden takip etti.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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