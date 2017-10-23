 Gomis, Cüneyt Çakır'a ne söyledi? – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Gomis, Cüneyt Çakır'a ne söyledi?

    Gomis, Cüneyt Çakır'a ne söyledi?

    Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, 0-0 sonuçlanan Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

    Çok güzel bir atmosferde ve harika bir taraftar önünde oynadıklarını dile getiren Gomis, Cüneyt Çakır'ın yönetimini eleştirirken "Çok iyi bir maçtı, tribünlerdeki atmosfer harikaydı, Fenerbahçe taraftarının da maça gelmesi harikaydı. Daha önce böyle bir atmosfer görmedim. Umarım tüm taraftarlar, evine iyi şekilde döner. Takım olarak bugün beklentiyi karşılayamadık, yine de 1 puan aldık ve yenilmezliğimizi sürdürüyoruz" dedi.

    Maçta Cünyt Çakır ile arasında geçen diyalog hakkında da açıklamalarda bulunan Gomis şunları kaydetti:

    "Penaltı olduğu çok belliydi, çok kızdım. Taraftarlar da çok kızdı. Hakeme gittim ve oyunu iyi yönlendirmesi gerektiğini söyledim. O penaltı olsaydı oyunun yönü farklı olurdu. Hakeme söylediğim bir şey vardı: "Biz her gün çalışıyoruz, senin de daha fazla çalışman gerekir."

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:23
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