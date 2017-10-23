 Ergün’den eleştiri – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Ergün’den eleştiri

    Ergün’den eleştiri
    G.SARAY Futbol Direktörü Cenk Ergün, Hasan Ali'nin penaltı pozisyonu için, "Bizim gördüğümüz penaltıydı. Beklentimiz böyle üst düzey maçta, üst düzey yönetimde böyle bir hatanın yapılmaması. Bizim beklentilerimiz derecesinde üst düzey yönetim olmadı" dedi.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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