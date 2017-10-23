 Efsane gösteri – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Efsane gösteri

    Efsane gösteri

    Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe karşısında bir kez daha farkını ortaya koydu. Türk Telekom Stadı’nı kırmızıya boyayan sarı-kırmızılılar, 50 bin 291 ile bu sezonun taraftar rekorunu kırdılar

    Galatasaray derbide bekleneni veremedi ama taraftarları yine tam not aldı. "Kırmızı giy" çağrısına uyan ve tribünleri kırmızı ile bezeyen sarı-kırmızılılar, tezahüratları, şovlarıyla yine beğeni topladı. Ayrıca dün müsabakayı izleyen futbolsever sayısının 50 bin 291 olduğu duyurulurken bu sezonun seyirci rekoru olarak tarihe geçti. Ayrıca taraftar sayısında ulaşılan bu rakam, son 4 yılın rekoru olarak gösterilirken, Türk Telekom Arena'da ulaşılan en yüksek 4. seyirci sayısı olduğu belirtildi.

    Galatasaray'ın 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçtaki 51 bin 567 seyirci sayısı stat rekoru olurken, onu 2012-2013 sezonunda Schalke 04'le oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçını takip eden 50 bin 750 taraftar sayısı ve 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'la yapılan derbideki 50 bin 463 izleyici sayısı takip etti. Dün taraftar açısından tek kötü yanı ise yardımcı hakeme atılan yabancı maddelerdi.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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