Efsane gösteri

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe karşısında bir kez daha farkını ortaya koydu. Türk Telekom Stadı’nı kırmızıya boyayan sarı-kırmızılılar, 50 bin 291 ile bu sezonun taraftar rekorunu kırdılar

Galatasaray derbide bekleneni veremedi ama taraftarları yine tam not aldı. "Kırmızı giy" çağrısına uyan ve tribünleri kırmızı ile bezeyen sarı-kırmızılılar, tezahüratları, şovlarıyla yine beğeni topladı. Ayrıca dün müsabakayı izleyen futbolsever sayısının 50 bin 291 olduğu duyurulurken bu sezonun seyirci rekoru olarak tarihe geçti. Ayrıca taraftar sayısında ulaşılan bu rakam, son 4 yılın rekoru olarak gösterilirken, Türk Telekom Arena'da ulaşılan en yüksek 4. seyirci sayısı olduğu belirtildi.



Galatasaray'ın 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçtaki 51 bin 567 seyirci sayısı stat rekoru olurken, onu 2012-2013 sezonunda Schalke 04'le oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçını takip eden 50 bin 750 taraftar sayısı ve 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'la yapılan derbideki 50 bin 463 izleyici sayısı takip etti. Dün taraftar açısından tek kötü yanı ise yardımcı hakeme atılan yabancı maddelerdi.