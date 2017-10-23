Efsane gösteri
Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe karşısında bir kez daha farkını ortaya koydu. Türk Telekom Stadı’nı kırmızıya boyayan sarı-kırmızılılar, 50 bin 291 ile bu sezonun taraftar rekorunu kırdılar
Galatasaray'ın 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçtaki 51 bin 567 seyirci sayısı stat rekoru olurken, onu 2012-2013 sezonunda Schalke 04'le oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçını takip eden 50 bin 750 taraftar sayısı ve 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'la yapılan derbideki 50 bin 463 izleyici sayısı takip etti. Dün taraftar açısından tek kötü yanı ise yardımcı hakeme atılan yabancı maddelerdi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:29
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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