"Bir puan iyidir"
''Bu maçla ne şampiyon olduk, ne de şampiyonluğu kaybettik. Tabii ki galip gelmek istiyorduk ama bir diğer taraftan 10 kişiyle 1 puanın kötü olduğunu düşünmüyorum.''
GEÇEN SENE KAYBETTİK
Maçtan önce oyuncularıyla konuştuğunu sözlerine ekleyen Hırvat hoca, "Bu maçla ne şampiyon olacağız ne de şampiyonluğu kaybedeceğiz. Tabii ki kazanmak istiyorduk ama bir taraftan bakıldığında geçen sene bunun gibi maçlarda kaybetmiştik. 10 kişiyle 1 puanın kötü değil" diye konuştu.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:48
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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