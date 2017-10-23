 3’lü defans – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    3’lü defans

    3’lü defans
    İGOR Tudor, Fenerbahçe karşısında takımını 3'lü savunmayla oynattı. Defans hattında Maicon, Serdar Aziz ve Jason Denayer görev yaptı. Mariano sağ bek gibi değil daha önde yer alarak, orta sahayı 5'ledi. Serdar sakatlanınca eskiye dönüldü.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    3’lü defans haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.