Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden 4 takımımız, bu hafta ülkemizi sevince boğdu. G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 1-0'lık Aston Villa galibiyeti ile başlayan hafta, F.Bahçe'nin Shakhtar Donetsk'i aynı skorla yenmesiyle devam etti. İki temsilcimiz de Devler Ligi'ne imzasını atarken, önceki gün de harika sonuçlar devam etti. UEFA Avrupa Ligi'nde Gürcistan'da oynanan maçta işgalci İsrail'in temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ın ardından Konferans Ligi'nde de Trabzonspor kazandı.

HOLLANDA'NIN ENSESİNDEYİZ

Bordo-mavililer son dakika golüyle CSKA Sofya'yı 2-1 yendi ve ülkemizi Avrupa'da temsil eden 4 takımımız da haftayı galibiyetle tamamladı. Son olarak 2023 yılının ağustos ayında Avrupa'da sahneye çıkan 4 takımımız tulum çıkarmıştı. 3 yıl sonra bu başarıyı tekrar eden takımlarımız ülke puanına büyük bir katkı verdi. Bu galibiyetlerin ardından Türkiye ülke puanı 54.675'e yükselterek 9. sıradaki yerini korudu. 57.396 puanla 8. sırada yer alan Hollanda ile aramızdaki fark azalırken, 10. Yunanistan'ın umutları da iyice söndü.