2026 Copa Libertadores finalinde Brezilya temsilcisi Palmeiras ile Arjantin ekibi Estudiantes karşı karşıya geldi. Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Centenario Stadı'nda oynanan final mücadelesini Palmeiras, 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı. İkinci yarıda baskısını artıran Palmeiras, 51. dakikada Ramon Sosa'nın kaydettiği golle öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Brezilya ekibi, sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

PALMEIRAS 4. KEZ KUPAYI KALDIRDI

Bu zaferle birlikte Palmeiras, Copa Libertadores'te dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Brezilya temsilcisi daha önce 1999, 2020 ve 2021 yıllarında kupayı kazanmıştı. Böylece Palmeiras, şampiyonluk sayısında Estudiantes'i yakaladı. Teknik direktör Abel Ferreira da takımının son üç Libertadores şampiyonluğunda görev alarak kulüp tarihindeki yerini güçlendirdi. Palmeiras, 2021 yılında yine Centenario Stadı'nda oynanan finalde Flamengo'yu uzatmalarda 2-1 mağlup etmişti.