Galatasaray'da 14 yıl forma giyen ve sarı-kırmızılı ekiple sayısız kupa kazanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, son olarak Estudiantes formasıyla Libertadores Kupası finalinde görev aldı. Palmeiras karşısında oynanan final mücadelesini Estudiantes 1-0 kaybederken Muslera, maçın ardından 22 yıllık profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

"MUHTEŞEM BİR KAPANIŞ OLDU"

"Kişisel olarak benim için gerçekten muhteşem bir kariyer kapanışı oldu. Sonuç futbolun bir parçası ama Estudiantes profesyonel olarak ilk maçıma çıktığım stadyuma geldi. Tribünleri doldurdular, sonuna kadar desteklediler. Dışarıda ailem var, onlara kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Doğrusu şu an konuşmak biraz zor ama mutlu ayrılıyorum, son güne kadar mücadele etmiş olmanın mutluluğuyla ayrılıyorum."

2004 YILINDA BAŞLAYAN 22 YILLIK KARİYER YOLCULUĞU

Profesyonel futbol kariyerine 2004 yılında ülkesi Uruguay'ın Montevideo Wanderers takımında başlayan Fernando Muslera, uzun yıllar boyunca farklı takımlarda forma giydi.

Kariyeri boyunca sırasıyla Montevideo Wanderers, Nacional, Lazio, Galatasaray ve Estudiantes takımlarında görev yapan tecrübeli kaleci, futbol dünyasında önemli izler bıraktı.

NANDO'NUN GALATASARAY SERÜVENİ

Fernando Muslera'nın Galatasaray yolculuğu, 2011 yılında Lazio'dan sarı-kırmızılı ekibe transfer olmasıyla başladı.

Uruguaylı file bekçisi, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Yıllar içerisinde yalnızca kalesini koruyan bir oyuncu değil, Galatasaray'ın simge isimlerinden biri oldu.

GALATASARAY'A DUYGUSAL VEDA

2024-2025 sezonunun sona ermesiyle Galatasaray'daki sözleşmesi tamamlanan Muslera, sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı almıştı. 30 Mayıs 2025'te RAMS Park'ta oynanan Başakşehir karşılaşması, tecrübeli kalecinin Galatasaray formasıyla çıktığı son maç olmuştu.

Mücadelenin 88. dakikasında oyundan alınan Muslera, tribünlerin alkışları ve takım arkadaşlarının vedası eşliğinde sarı-kırmızılı formaya veda etmişti.