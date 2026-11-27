Devler Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint Germain'e Roma 'dur' dedi. Parc des Princes'te gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 berabere bitti. Serie A ekibinin gollerini 5'inci dakikada Hermoso, 78'de penaltıdan Malen attı. Fransız devinin sayılarını ise 31'de Zabarnyi ve 62'de penaltıdan Dembele kaydetti. 4 maçlık galibiyet serisi noktalanan PSG, bu beraberlikle 5'inci haftayı 13 puanla ikinci sırada kapadı.

Roma ise 5 puanla 25'inci sırada.

'BİZİ İYİ ANALİZ ETMİŞLER'

PARIS Saint-Germain'in yıldızları Nuno Mendes ve Willian Pacho, Roma'nın taktik olarak maça iyi hazırlandığını söyledi. Nuno Mendes rakiplerinin iyi savunma yaptığını belirterek "Çok ama çok zor bir maçtı.

Savunmada güçlüydüler ve özellikle ceza sahasında bizi zorladılar. Takımımızı iyi analiz etmişlerdi" dedi.

Pacho da "Açıkçası farklı tarzda bir takımdılar ve iyi oynadılar. İlk yarıda biraz zorlandık. Oyuna alışmamız ve onları nasıl zorlayacağımızı bulmamız zaman aldı" yorumunu yaptı.