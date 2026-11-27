Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Como, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en çok konuşulan takımı oldu.

5'inci haftada Sinigaglia Stadı'nda AEK'yı konuk eden Serie A temsilcisi, Yunan ekibini Luis Milla'nın jeneriklik golüyle 1-0 mağlup etti. 4 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan İtalyan ekibi hanesine 12 puan yazdırarak haftayı 3'üncü sırada kapadı. Fabregas'ın öğrencileri, 5 karşılaşmada 20 kez ağları havalandırarak PSG'den sonra dev organizasyonun en çok gol atan 2'nci takımı konumunda.

NORMAL DEĞİL

Tüm kulvarlarda oynadığı son 9 maçın 8'inden zaferle ayrılmayı başaran Como, inanılmaz bir ivme yakaladı. İspanyol teknik adam galibiyet sonrası yaptığı değerlendirmede ilginç ifadeler kullandı: "Como'nun 9 maçın 8'ini kazanması normal değil. Bunun özel bir proje olduğunu biliyoruz.

5 dakika kutlayıp ardından bir sonraki maça odaklanan ilk kişi benim. Ama üç yıl öncesine bakarsak, evet, hızla büyüdük.

En azından bir anlığına bunun tadını çıkarmamız gerekiyor."

EN DEĞERLİ OYUNCUSU NICO PAZ

Como'nun başarı hikayesinde en büyük pay sahibi olan yıldızlar Nico Paz, Martin Baturina, Jacobo Ramon, Maximo Perrone ve Anastasios Douvikas... Takımın oyun aklı olan Arjantinli 10 numara Nico Paz 80 milyon euro ile Como'nun en yüksek piyasa değerine sahip futbolcusu. Hırvat yıldız Martin Baturina 55 milyon euro ile Paz'ı takip ediyor. 21 yaşındaki İspanyol stoper Jacobo Ramon ise 45 milyon euro market değerine sahip.

TARİHE GEÇEN GALİBİYET

İtalyan ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine adını yazdırdı. Lens'i Fransa'da 9-1 mağlup eden mavi- beyazlı takım, dev organizasyonun en farklı galibiyetine imza atmıştı. Como, Serie A'da da zirve mücadelesinin içinde yer alıyor. 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 26 puan toplayan Fabregas'ın öğrencileri, 5'inci sırada