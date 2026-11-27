Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde aldığı istikrarsız sonuçlarla otoriteleri şaşırtmaya devam ediyor.

Alman devi lig etabının 5'inci haftasında Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille'e konuk oldu. 15'inci dakikada Upamecano'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Bavyera temsilcisi, 62'de Ueda'nın golüne engel olamadı ve skora denge geldi. Üç dakika sonra Ethan Mbappe'nin şutu direkten dönerken, seken topu uzaklaştırmak isteyen Pavlovic meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Lille sahadan 2-1 galip ayrıldı. İlk mağlubiyetini yaşayan Bayern Münih 5'inci haftayı 8 puanla 15'inci sırada kapadı.