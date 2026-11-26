AFC Şampiyonlar Ligi 2'de Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile İranlı Gol Gohar karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Suriyeli hakem Hanna Hattab'ın flaş bir iddia gündeme oturdu. Futbolcuların ve teknik heyetlerin tepkisini çeken hakemin ikinci yarıda görev almadığı, kalan bölümü dördüncü hakemin yönettiği öğrenildi.

SARI KARTI GERİ ALDI

Maçın 32. dakikasında Gol Gohar'dan Ali Asghar Ashouri'ye orta sahada yapılan müdahalenin ardından Hattab, Al Jazira kalecisi milli futbolcu Ersin Destanoğlu'na sarı kart gösterdi. Bu karar sahadakileri şaşkına çevirirken Ersin Destanoğlu'nun şaşkınlığı kameralara yansıdı. Hakem yaklaşık 4 dakika sonra kararından döndü ve sarı kartı iptal etti.

İRAN EKİBİ SAHAYA ÇIKMAK İSTEMEDİ

Hakemin yönetimine tepki gösteren Gol Gohar, durumu yetkililere iletti. Mevcut şartlarda ikinci yarıya çıkmayacağını bildiren İran ekibinin bu tavrı üzerine hakem değişikliğine gidildi.

MAÇIN GOLÜ TALISCA'DAN

Mücadeleyi, geçmişte Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da giyen Anderson Talisca'nın attığı golle Al Jazira 1-0 kazandı.

"HAKEM NORMAL BİR DURUMDA DEĞİLDİ"

Karşılaşmanın ardından konuşan Mehdi Rahmati, Al Jazira oyuncularının da hakemin davranışlarından şüphelendiğini belirterek şunları söyledi: "Hakem normal bir durumda değildi, hatta bunu Jazira oyuncuları da bize söyledi. Kulübümüz hızlı bir şekilde durumu yetkililere bildirdi ve durumun devam etmesi halinde maça devam etmeyeceğimiz iletildi."