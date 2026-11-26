Real Madrid'in PSV'yi 5-1 mağlup ettiği maça damga vuran Arda Güler, performansının ardından en çok konuşulan isim oldu. İspanyol basını Arda Güler'i öve öve bitiremedi. Mundiario: "Genç Türk yetenek, Bellingham ile takımının yaratıcılık rolünü üstlendi. Valverde'nin golünde mükemmel bir asist yapan Güler, oyundan çıkmadan kısa bir süre önce de Mbappe'ye asist yaparak yeteneklerini sergiledi." TeleMadrid: "Real Madrid taraftarları, Arda Güler'i çok seviyor. Arda da PSV maçında Valverde'ye yaptığı topuk asistiyle beraberliği getiren golü atıyor ve sihirle karşılık veriyor. Madrid taraftarları, Güler'i ayakta alkışladı."

'BU BİR TÜRK DAHİ'

Bernabeu Digital: "Arda Güler, Real Madrid'in beyni olduğunu bir kez daha kanıtladı. Türk oyuncu, Santiago Bernabeu'da PSV'ye karşı olağanüstü bir performans sergileyerek iki asist yaptı ve devre arasına geride giren takımın toparlanması için ana oyun kurucu rolünü üstlendi. Tribuna Salamanca: Real Madrid, Güler'in önderliğindeki Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki mükemmel serisini sürdürmesini ve son 16 turuna bir adım daha yaklaşmasını sağladı."

'ENSESİNDE GÖZLERİ VAR'

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi 5-1 mağlup ettiği maçta Arda Güler'in yaptığı akıl dolu asist, Federico Valverde'yi hayran bıraktı. Uruguaylı yıldızın milli futbolcu için söylediği sözler gündem oldu. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, attığı gol için, "Golüm tamamen Arda'nın yeteneğiyle ilgili. Arda'nın beni duyduğunu bile sanmıyorum. Sanki ensesinde gözleri varmış gibi, onda böyle bir yetenek var" ifadelerini kullandı.

16 MAÇTA 4 GOL ATTI

Milli futbolcu Arda Güler, 14 dakikada yaptığı 2 asistle takımının geri dönüşünde önemli rol oynadı. Bu sezon 8'inci asistini yapan Arda Güler'in forma giydiği 16 maçta 4 de golü bulunuyor.