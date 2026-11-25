Senegal, CAS başvurusunun kabul edilmesiyle 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olarak yeniden ilan edildi. CAF'ın final sonucunu iptal ederek Fas'ı hükmen galip ilan ettiği karar, CAS tarafından bozuldu. 18 Ocak 2026'da Fas'taki finalde Senegal, sahayı terk edip tekrar geri döndüğü maçta ev sahibi Fas'ı uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.