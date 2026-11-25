En son Manchester City'yi çalıştıran efsane teknik direktör Pep Guardiola, Brezilyalı efsane Romario'nun programına konuk oldu.

Kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Guardiola, bir sonraki hedefinin milli takım çalıştırmak olduğunu söyledi.

Ayrıca Romario'nun sorduğu "seni diğer teknik direktörlerden ayıran nedir?" sorusuna esprili bir şekilde "Messi" cevabını verdi.

Ronaldo'nun Portekiz milli takımına vedası hakkında da konuşan İspanyol teknik adam;

"Portekiz Ronaldo'ya hakettiği gibi veda etmeli" dedi.