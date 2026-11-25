Alman devi Bayern Münih'te Harry Kane'in sakatlığı sonrası yaşanan golcü sıkıntısı gündeme oturdu. Almanya'nın köklü gazetelerinden BILD'de yayımlanan haberde, Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi'nin Bayern Münih için önemli bir transfer fırsatı olabileceği öne sürüldü. Alman gazeteci Nico Vetter, kaleme aldığı yazıda tecrübeli golcünün sezon sonuna kadar takıma katkı sağlayabileceğini savundu.

PANİK TRANSFERİNE GEREK YOK

Bayern Münih'in yaşadığı sakatlık sorunlarına rağmen ara transfer döneminde yüksek bonservis bedelleri ödeyerek aceleci bir karar vermemesi gerektiğini belirten Vetter, Alman ekibinin geleceğe yönelik genç hücum oyuncularına da sahip olduğunu vurguladı.

Haberde, Bayern'in önceliğinin sezonun kalan bölümünü en az hasarla tamamlamak olduğu ifade edilirken, kulübün uzun vadeli ve maliyetli bir santrfor transferine yönelmesinin gerekli olmadığı görüşü dile getirildi.

ICARDI BONSERVİSSİZ VE TECRÜBELİ

BILD'nin değerlendirmesinde Mauro Icardi, Bayern Münih için öne çıkan isimlerden biri oldu. Bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Arjantinli golcünün tecrübesi ve bitiriciliğiyle Alman ekibine önemli katkı sağlayabileceği belirtildi.

Icardi'nin Galatasaray formasıyla yalnızca 12 lig maçına ilk 11'de başlamasına rağmen 14 gol atması da dikkat çekilen detaylar arasında yer aldı. Haberde, sezon sonuna kadar yapılabilecek kısa süreli bir sözleşmenin Bayern açısından düşük maliyetli ve düşük riskli bir hamle olabileceği savunuldu.

CHOUPO-MOTING ÖRNEĞİ HATIRLATILDI

Bayern Münih'in geçmişte benzer bir transfer stratejisiyle başarılı sonuç aldığına dikkat çekilen haberde, Eric Maxim Choupo-Moting örneği de gündeme getirildi.

2020 yılında Robert Lewandowski'nin alternatifi olarak bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Kamerunlu futbolcu, başlangıçta geçici bir çözüm olarak değerlendirilmişti. Ancak Choupo-Moting, zaman içerisinde takımın önemli isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Alman basını, Bayern'in benzer bir formülü Mauro Icardi için de uygulayabileceğini ve Arjantinli golcüyü sezon sonuna kadar kadrosuna katabileceğini öne sürdü.

CHOUPO-MOTING İHTİMALİ DE GÜNDEMDE

BILD'nin haberinde Bayern Münih için alternatif bir seçenek olarak Choupo-Moting'in yeniden transfer edilmesi ihtimali de değerlendirildi.

37 yaşındaki futbolcunun New York'taki sözleşmesinin yıl sonunda sona erecek olması, Alman ekibinin bu seçeneği masaya yatırabileceği şeklinde yorumlandı. Bayern'in ocak ayından itibaren eski golcüsünü yeniden kadrosuna katma fırsatına sahip olduğu belirtildi.