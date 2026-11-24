Senegal, 18 Ocak 2026'da oynanan Afrika Kupası finalinin son anlarında Fas, penaltı kazanmış, penaltı kararının ardından Senegalli oyuncularda sahadan çekilmişti. Karşılaşmaya verilen aranın sonrasında Senegalli futbolcular sahaya geri gelmiş, Fas 90+24'üncü dakikada Brahim Diaz ile penaltı atışından faydalanamamıştı. Uzatma devrelerinde 94'üncü dakikada Senegal, Pape Gueye'nin golüyle öne geçmiş ve karşılaşmadan bu 1-0'lık skorla galip ayrılarak şampiyon olmuştu. Afrika Futbol Konfederasyonu, final karşılaşmasından iki ay sonra Senegal'i hükmen mağlup sayarak kupayı Fas'a vermişti.

Senegal'in itirazının ardından CAS, konuyla ilgili kararını verdi. Afrika Futbol Konfederasyonu'nun verdiği hükmen mağlubiyet kararı iptal edilirken; Senegal, şampiyon ilan edildi.