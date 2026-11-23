Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen, sezon başında kadrosuna kattığı Emre Mor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun sağlığına ve psikolojik durumuna odaklanmak amacıyla profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verdiği belirtildi.

EMRE MOR'DAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Kararının ardından açıklamalarda bulunan Emre Mor, çocukluğundan bu yana en büyük hayalinin profesyonel futbolcu olmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Küçük bir çocuk olduğumdan beri tek bir hayalim vardı: Profesyonel futbolcu olmak. Bu hayali gerçekleştirmek benim için her şey demekti. Çok sevdiğim bu spor için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

Ancak son dönemde sağlığımla ilgili bazı zorluklar yaşadım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarıma saygı göstermem ve kendi sağlığımı ön planda tutmam gereken bir noktaya geldim.

Bu nedenle profesyonel futbola şimdilik veda etmek ve kendime odaklanmak gibi zor bir karar aldım. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek. Geleceğin bana neler getireceği konusunda umutlu olmaya devam ediyorum."

NEC NIJMEGEN'DEN DESTEK MESAJI

NEC Nijmegen Sportif Direktörü Carlos Aalbers de oyuncunun kararına saygı duyduklarını belirterek sağlığın her şeyden önemli olduğunu vurguladı.