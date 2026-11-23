FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile Avusturya temsilcisi LASK Linz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta müsabakasını yönetecek. Norveç'in Bodo şehrindeki Aspmyra Stadı'nda yarın oynanacak ve TSİ 20.45'te başlayacak olan maçta Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak. Müsabakada Fedayi San (İsviçre) VAR, Bram Van Driessche (Belçika) ise AVAR olarak görev yapacak.