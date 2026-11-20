Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında sahasında Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ı 3-1 mağlup eden Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, mücadele sonrası sahanın ortasına bayrak dikti.
Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri, 45+1. dakikada Galeno, 71. dakikada Toney ve 75. dakikada Ibanez kaydetti.
Al Nassr'ın tek golünü ise 14. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.
Karşılaşmanın 31. dakikasında Merih Demiral'ın kaydettiği gol faul gerekçesiyle iptal edildi.
18. dakikada ise Portekizli yıldız Crisitiano Ronaldo penaltıyı gole çeviremedi.
Merih Demiral, karşılaşma sonrası Maçın En İyi Oyuncusu seçildi.
İŞTE MERİH DEMİRAL'IN PAYLAŞIMI
November 20, 2026